0050和006208都是追蹤「臺灣50指數」，因此前十大持股幾乎都一樣，在績效表現上差異也不大，最大的差別在於006208費用率僅有0050的一半，若以2022年台股ETF基金平均總費用率0.67％來看，006208的總費用率僅有0.24％，對於長期與定期定額投資人來說，可以省下不少費用。另外，目前0050與006208股價分別來到131元、75元，如果要透過買一張0050進場至少要準備13萬元，門檻較高，對於小資族來說，006208相對親民。

隨著台股加權指數來到萬七的高檔，富邦台50（006208）基金經理人洪珮甄表示，隨著AI熱潮發酵，美國費半指數今年以來已大漲逾40％，進而帶動權王台積電持續飆漲，雖然近期公布的經濟數據持續走弱，顯示出台灣經濟動能低迷，但隨著下半年景氣回溫，加上第三季電子業的庫存修復可望逐漸顯現，需求將帶動業績成長，台股的成長動能就可望持續，因此近期的拉回都是不錯的進場時點。

但是對於資金有限、沒時間選股的小資族來說，專家建議可以選擇市值型的ETF基金，尤其在現在相對高點之際透過定期定額的方式來參與台股，中長線來說就是類似存股的概念，而且是存一籃子市值最高的個股。而就是因為中長期規律的投資，在費用率上就應該要「錙銖必較」，才能提高投資效益。另外，面對目前台股ETF基金的類型越來越多，同樣投資科技產業就有半導體、5G、電動車、元宇宙等多種ETF基金可以選擇，但對於想要長期穩健投資台股的投資人來說，投資市值前50大個股的市值型ETF基金是比較合適的選項。

至於台股高檔之後的操作策略，富邦台50（006208）基金經理人洪珮甄表示，在評估明年台股會比今年好的依據下，今年下半年台股有拉回都是不錯的買點，但是畢竟短線上台股因漲多進入高檔震盪，建議熟悉時間充裕且熟悉技術面的投資人可趁拉回整理之際伺機介入，至於追求長期穩健且沒有時間看盤的投資人，則適合以定期定額的市值型ETF基金因應，透過定期定額有紀律的投資國內一籃子優質大型權值股，把握台股中長期的投資契機。