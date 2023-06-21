台股上周衝上萬七後拉回整理，20日盤中一度跌逾百點，回測十日線支持，此時財信傳媒董事長謝金河當天的發文被網友們挖出，引起熱烈討論，有人笑稱謝金河是「反指標」還刷一排「丸子（完了）」擔心股市繼續崩跌。

謝金河昨上午6點49分發文後，當天股市正巧收跌，謝金河在文中提到，全球AI浪潮下，台灣成為最大受益者，今年外資大力加碼台股，外資買超台股創下歷史第二高的紀錄等，文章造成PTT股版暴動。

網友們紛紛留言表示，「難怪…今天很慘」、「看完這篇，空軍振奮，多軍潰逃」、「知道接下來該怎麼做了吧」、「你不要再說了，好恐怖」、「收到訊號了，準備全部清空。」

台股回測十日線，工商時報報導，第一金投顧表示，近期題材類股已漲多回檔，目前仍需檢視各族群基本面狀況，並參考該產業指標公司是否有下修2023年全年展望，以及618消費節拉貨力道是否有增溫，倘若銷售不如預期，季對季及年對年營收衰退，下半年營運將不如預期

第一金投顧提到，需留意市場對個股下半年復甦力道的過度期待，所造成目前評價已過高的情況，宜待修正後找更佳買點介入。