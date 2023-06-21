夏天是吃西瓜的季節，然而它不只能清熱解渴，還有很多營養好處。營養師夏子雯表示，西瓜含有5大營養素，即茄紅素、β-胡蘿蔔素、瓜氨酸、精氨酸及鉀，具有降血壓、保護眼睛等功效。不過，她也提醒，腎功能不佳者、糖尿病患者及體質虛寒的人，要特別注意攝取量。

營養師夏子雯在臉書專頁「夏子雯-貼近你生活的營養師」發文表示，西瓜全身都是寶，從果皮、果肉到種子，都能食用或藥用，尤其是果肉部分，更富含許多營養素。並一一說明其對身體所帶來的正面影響：

1、茄紅素：夏子雯表示，茄紅素是天然的類胡蘿蔔素色素，是很強的抗氧化物，可改善血管功能、減少紫外線對肌膚的傷害、延緩老化，預防心臟疾病及癌症。她更指出，西瓜的茄紅素是蕃茄的1.5倍。

2、β-胡蘿蔔素：夏子雯說明，天然的類胡蘿蔔素色素，可保護眼睛，預防夜盲症、乾眼症及黃斑部病變等眼部疾病；還可以維持肌膚及黏膜正常生長；也能降低動脈硬化及癌症機率。

3、瓜氨酸和精氨酸：夏子雯解釋，這2種營養素，能預防高血壓，並增進肝中的尿素形成，有利尿效果。她特別提到，黃肉西瓜含量較紅肉多，且西瓜有91％都是水分，適量吃也能補充水分。

4、鉀：夏子雯說，鉀可幫助人體排除多於鈉、降低血壓、減少高血壓和中風風險。

雖然西瓜營養好處多，夏子雯也提醒，有3大族群食用要注意。首先是西瓜屬於涼性食物，體質虛寒的人，吃多容易消化不良、腹瀉，建議少量食用為佳。

其次，是腎功能不佳者，夏子雯表示，因西瓜屬高鉀水果，對於需要控制鉀攝取量的腎病者，以及需控制水份的洗腎病友，務必注意攝取量。

再來，是糖尿病患者，夏子雯說，西瓜屬高升糖指數的水果，但升糖負荷並不高，重點是控制每次吃的份量為1份水果，對血糖波動的影響就不會太大。她說明，水果1份約等於帶皮西瓜320公克，或是不帶皮紅西瓜180公克、不帶皮黃西瓜195公克。