前台南市議員謝龍介開直播談論2024總統大選。(圖擷取自謝龍介臉書)

國民黨2024總統參選人、新北市長侯友宜積極備戰，何時與前高雄市長韓國瑜合體，成外界關注焦點。針對有韓粉不滿侯友宜在4年前疑似不與韓國瑜握手、近來找出舊影片來批判一事，因此對侯有意見，前台南市議員謝龍介則還原當下情況，強調這是瞬間的畫面，怎麼會被說沒有要握手。

謝龍介昨(20)日在臉書上直播，並談論2024總統大選。謝龍介開頭便要大家不用緊張，雖然選情變化很大，3個月前第1名的如今變第3名，第3名變第1名，但他強調，比賽就是起起落落，同團隊的人要怎麼替團隊打拚很重要。

謝龍介認為，國民黨支持者可以不滿侯友宜，也可以不欣賞他，但他現在是代表中華隊，且教練是有經過評估的，沒有一個教練會把自己的隊弄死，也沒有選手要把自己打死的，他喊話「放心啦！」

至於有韓粉對於侯友宜在4年前疑似不與韓國瑜握手而對侯有不滿一事，謝龍介還原當下情況，並解釋當時前總統馬英九、前副總統吳敦義、侯友宜以及當時的總統參選人韓國瑜等人都在台上，當韓國瑜要跟侯友宜握手時，恰巧司儀喊出侯市長加油，侯友宜就把手伸起來舉三次，舉完後便馬上跟韓國瑜握手了。謝龍介強調，這個是瞬間的畫面，怎麼會被說沒有要握手。