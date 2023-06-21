周二泛歐Stoxx 600指數收盤跌2.72點或0.59%，為459.32點。德國DAX指數跌0.55%，至16111點，指數在上週五衝破歷史新高之後，連二跌。

朗盛跌15.4%，報26.7歐元，股價創近三年新低；該特種化學品製造商說，隨著客戶繼續減少庫存，六月需求沒有復甦，因之下調第二季和本年度的核心獲利財測。

化工股指數跌0.9%。

中國周二下調主要放貸的基準；投資人擔心，由於下調的規模太小，無法推動緩慢的復甦，因此等待更進一步的刺激方案。

Interactive Brokers首席策略師Steve Sosnick說，中國重新開放的故事，是真實令人失望的故事之一。市場認為中國人有一點膽怯，他們確實不像他們所能做的那樣咄咄逼人。

與中國關聯較深的礦業股跌2.2%；奢侈品巨頭LVMH集團也跌0.9%；汽車股下跌1.4%。

防禦性的公用事業股和醫療健康股的上漲，抑制了Stoxx 600指數的跌勢。

賽諾菲(Sanofi)上漲3.7%，報98.0歐元，支撐了醫療股。該法國製藥商表示，在針對Boehringer Ingelheim的仲裁案中，國際商會(ICC)做出了有利於賽諾菲的裁決。

英國汽車經銷連鎖商Lookers大漲33.9%，至118.8歐元；此前Global Auto控股說，將以4.65億英鎊的現金收購Lookers。

同樣在英國，人們關注的是周三即將發布的通膨數據，以及周四英國央行(BoE)的政策會議。

英國富時100指數下跌0.3%。

瑞銀集團(UBS)跌2.4%，報18.1瑞郎；此前新聞報導指出，由於瑞士信貸(Credit Suisse)不當處理Archegos的事件，瑞銀將面臨巨額罰款。

投資人現在也在等待聯準會主席鮑爾(Jeremy Powell)周三和周四提出的證詞，以獲取美國貨幣政策前景的進一步線索。