2024大選備受各界關注，在近期公布的兩份民調中，民眾黨總統參選人柯文哲、民進黨參選人賴清德的支持度分別在其中一份得到第一。對此，國民黨前立委蔡正元研判，由於賴清德的支持度已經到頂，加上有超過50%的選民希望政黨輪替，可能會集中選票去支持民調高的非綠候選人，因此，現在的狀況對他是不利的。

根據《TVBS》18日公布的民調顯示，柯文哲以33%的支持度名列第一，賴清德、國民黨總統參選人侯友宜的支持度分別為：30%、23%；而《台灣民意基金會》昨（20）日公布的民調顯示，支持度以賴清德36.5%最高、柯文哲29.1%次之，侯友宜則為20.4%

蔡正元昨在廣播節目《歷史易起show》指出，柯文哲、賴清德的支持度，分別在《TVBS》與《台灣民意基金會》的民調中第一，顯示兩人正在纏鬥當中，而這對柯會比較有利、對賴比較不利。他解釋，賴清德已經沒有援軍，他的支持度也到頂了、「卡在36、37%上不去」，而柯文哲則有來自中間選民與藍營的支持度。

蔡正元接著說，現在有超過50%的選民希望政黨輪替，他們不在乎是侯友宜還是柯文哲當選，如果柯的民調明顯超過侯，藍營支持者就會「板塊移動」、跑去支持柯，而若是情況相反，藍營支持者與中間選民就會拋棄柯，轉而支持侯。