美國國務卿布林肯5年來首次訪問中國，可能緩解了許多人認為已升級到危險程度的緊張局勢，但在核心問題上缺乏進展，意味這種緩和恐怕只是暫時。

路透社報導，布林肯（Antony Blinken）在北京舉行為期兩天的會談取得有限成果，華府再次呼籲北京要求重啟雙方軍事溝通管道，而布林肯則對有媒體報導中國和古巴正在協商建立一座新的聯合軍事訓練基地，地點距離佛羅里達州海岸僅約160公里表示擔憂。

布林肯19日會晤中國國家主席習近平，是美國總統拜登就任後很重要的一場美中交流。然而雙方在台灣問題和貿易等許多議題的立場似乎根深蒂固，包括美國對中國晶片業的行動以及人權和俄烏戰爭等。

此行最具體的成果就是雙方承諾進行更多外交互動，未來幾個月內會有更多美國高層級官員到訪，可能包括財政部長葉倫（Janet Yellen）、商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）。中國國務委員兼外長秦剛也表示「願在雙方方便時」訪美。

這些交流可能為拜登和習近平9月在印度20國集團（G20）峰會和11月在舊金山亞太經濟合作會議（APEC）會談掃除障礙。

習近平和拜登都表示，布林肯訪中讓兩國關係取得進展，但很少有觀察家對更高層級互動將改變美中關係的進程持樂觀態度，或平息各界對兩國有朝一日恐因台灣問題發生衝突的擔憂。

澳洲國立大學（Australian National University）學者郝杰明（Benjamin Herscovitch）說：「美中關係的基本面與數十年來一樣糟糕。」

郝杰明說：「再多的高層級會談也無法克服太平洋兩岸日益加深的不信任。」他還說，在2024年美國大選前，雙邊關係的前景可能會變得更加黯淡，中國政策或將成為選戰期間的焦點。（譯者：劉文瑜/核稿：陳昱婷）1120621