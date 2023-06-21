台中5億高中生命案經檢調追查1個多月後，今天將偵結。台中地檢署早上9點發布記者會通知，預計早上10時召開記者會說明。台中地檢署表示，偵辦夏姓被告父子 2 人被訴涉嫌殺害賴姓死者等案件，業經檢察官偵查終結，認定被告夏姓代書助理涉犯刑法第214條使公務員登載不實罪嫌，遭起訴。另外，夏姓父子涉犯殺人罪嫌部分，經檢察官詳細蒐證後，因查無充分之積極證據，而認其等罪嫌不足而為不起訴。

據了解，檢方今年5月5日接獲警方報驗，當天即進行相驗，並訊問死者家屬，並以被告身分訊問夏男調查，訊後，認定夏有涉犯殺人罪嫌，但並無羈押必要，諭知以30萬元具保。法醫於5月12日相驗解剖後，認為並無他殺跡象。

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