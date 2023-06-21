美國探索沉船「鐵達尼號」（Titanic）殘骸的潛水器「泰坦號」（Titan）18日失聯，至今美國與加拿大搜救隊仍未發現潛水器蹤跡，美國海岸防衛隊上校佛瑞德里克（Jamie Frederick）昨（20）日表示，艙內氧氣含量約只剩下40小時，當被問到如果找到潛水器、有沒有足夠時間將艙內5人救出時，他坦言「不知道答案」。

綜合美國有線電視新聞網（CNN）、英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，佛瑞德里克昨日表示，載有5人的失蹤觀光潛水器「泰坦號」艙內氧氣約只剩下40小時，他被記者問道：「就算還剩下這樣的時間，如果現在就找到潛水器，是否有足夠時間救出艙內5人？」

他表示，「我不知道這個問題的答案，我只知道我們會盡全力搶救」，坦言無法保證及時搶救。

美國海岸防衛隊上校佛瑞德里克（Jamie Frederick）坦承，就算找到泰坦號位置，也無法保證能在時間內救出艙內5人。（圖／美聯社）

佛瑞德里克說，具有水下能力的加拿大管道鋪設船周二也加入救援行列，「我們國家最棒的專家」也都到齊了。

美國海岸防衛隊上校佛瑞德里克（Jamie Frederick）20日表示搜索觀光潛水器「泰坦號」（Titan）仍沒有結果。

美國海岸巡防隊少將毛傑（John Mauger）昨日上午指出，在搜索約7600平方英里、相當於康乃狄克州大小的水面區域後，救難團隊已開始進行水下任務，他說團隊已具備水下搜尋能力，將試著定位潛水器的位置。

在偏遠的茫茫大海中定位到潛水器位置是一大挑戰，就算找到潛水器，將艙內5人救出是另一大挑戰，毛傑先前表示，「泰坦號」可能卡在鐵達尼號殘骸中，鐵達尼號殘骸位在1萬2500英尺（約3800米）深的海床上。

目前沒有太多船隻能夠下潛到這麼深的位置，《每日郵報》指出，唯有水下機器人ROV（Remotely Operated Vehicle）能在海底搜索，不過擁有30年經驗的美國退役海軍上校麥可德（Ray Scott "Chip" McCord）告訴CNN，這類遠端遙控的機器只能搜索限定範圍，他說深潛時，通常會像電梯般上下移動，在愈淺的水域較能像「核潛艇」那樣行動得更遠。

他說一旦救難人員縮小搜救範圍，就可以部署箱型車大小的ROV，不過他也表示，美軍ROV沒有拖起潛水器的能力，這時候就需要第二輛、更專業、稱為「Flyaway深海打撈系統」（Flyaway Deep Ocean Salvage System，FADOSS）的設備，深海打撈系統最重能將重達6萬磅（約27215公斤）的重物吊起。

目前美國海軍正在將一座Flyaway深海打撈系統運送到位，不過麥可德強調，前提是要先找到潛水器，「不然這些東西都無法發揮作用」。