美國探索沉船「鐵達尼號」（Titanic）殘骸的潛水器「泰坦號」（Titan）18日失聯，至今美國與加拿大搜救隊仍未發現潛水器蹤跡，美國海岸防衛隊上校佛瑞德里克（Jamie Frederick）昨（20）日表示，艙內氧氣含量約只剩下40小時，當被問到如果找到潛水器、有沒有足夠時間將艙內5人救出時，他坦言「不知道答案」。

綜合美國有線電視新聞網（CNN）、英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，佛瑞德里克昨日表示，載有5人的失蹤觀光潛水器「泰坦號」艙內氧氣約只剩下40小時，他被記者問道：「就算還剩下這樣的時間，如果現在就找到潛水器，是否有足夠時間救出艙內5人？」

他表示，「我不知道這個問題的答案，我只知道我們會盡全力搶救」，坦言無法保證及時搶救。

美國海岸防衛隊上校佛瑞德里克（Jamie Frederick）坦承，就算找到泰坦號位置，也無法保證能在時間內救出艙內5人。（圖／美聯社）
美國海岸防衛隊上校佛瑞德里克（Jamie Frederick）坦承，就算找到泰坦號位置，也無法保證能在時間內救出艙內5人。（圖／美聯社）

佛瑞德里克說，具有水下能力的加拿大管道鋪設船周二也加入救援行列，「我們國家最棒的專家」也都到齊了。

美國海岸防衛隊上校佛瑞德里克（Jamie Frederick）20日表示搜索觀光潛水器「泰坦號」（Titan）仍沒有結果。

美國海岸巡防隊少將毛傑（John Mauger）昨日上午指出，在搜索約7600平方英里、相當於康乃狄克州大小的水面區域後，救難團隊已開始進行水下任務，他說團隊已具備水下搜尋能力，將試著定位潛水器的位置。

在偏遠的茫茫大海中定位到潛水器位置是一大挑戰，就算找到潛水器，將艙內5人救出是另一大挑戰，毛傑先前表示，「泰坦號」可能卡在鐵達尼號殘骸中，鐵達尼號殘骸位在1萬2500英尺（約3800米）深的海床上。

目前沒有太多船隻能夠下潛到這麼深的位置，《每日郵報》指出，唯有水下機器人ROV（Remotely Operated Vehicle）能在海底搜索，不過擁有30年經驗的美國退役海軍上校麥可德（Ray Scott "Chip" McCord）告訴CNN，這類遠端遙控的機器只能搜索限定範圍，他說深潛時，通常會像電梯般上下移動，在愈淺的水域較能像「核潛艇」那樣行動得更遠。

他說一旦救難人員縮小搜救範圍，就可以部署箱型車大小的ROV，不過他也表示，美軍ROV沒有拖起潛水器的能力，這時候就需要第二輛、更專業、稱為「Flyaway深海打撈系統」（Flyaway Deep Ocean Salvage System，FADOSS）的設備，深海打撈系統最重能將重達6萬磅（約27215公斤）的重物吊起。

目前美國海軍正在將一座Flyaway深海打撈系統運送到位，不過麥可德強調，前提是要先找到潛水器，「不然這些東西都無法發揮作用」。

文章來源：Rescuers are racing the clock in search for a manned submersible lost while touring Titanic wreckage
文章來源："Very few assets in the world that can go down that deep." Expert says rescue would be complex mission
文章來源：Coast Guard says it can't guarantee rescue of missing Titanic submersible even IF they find it - as oxygen supply dwindles to just 40 hours
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