近來演藝圈掀開性騷擾的活動「Me Too」頻頻，從許傑輝、宥勝、黃子佼等都中箭落馬，且這些人先前都大眾形象極好，更令網友詫異。對此，作家吳淡如過去曾主持節目，稍早發文表示在演藝圈待了20多年，自己有點像邊緣人，認識許多人但都不熟，「我只是隱隱的明白，強顏歡笑的人很多」。

吳淡如稍早發文表示這幾天都待在圖書館，偶然用手機一看才發現發生大事，說什麼都似乎沒什麼用，只能傳幾則簡訊關心，並表示有些過去確實令人難以放下，必須付出很大代價，以她過去在演藝圈的經驗，認為大多數人看來光鮮亮麗，強顏歡笑的人很多，看起來真正開心的人，其實也是對方用笑聲想要遮住許多過去陰影。

吳淡如發文。（圖／翻攝自吳淡如臉書）

吳淡如進一步表示，不管是誰發生什麼事，她都不想幸災樂禍，因為只要是藝人一輩子都會是大家議論的話題，自己寧願選擇仁慈。至於最近網友常說的「人設」崩塌，她認為人設不一定是當事人自己想要的，只是忠實呈現自我不一定會被喜歡，才不得不打造看來討喜的人設，「難！沒有陷入憂鬱症和躁鬱症的人還真的很少」。

最後，吳淡如說「掌聲越多的地方越寂寞」，但希望每個人都能好好活著，「孩子這麼小，還是必須更有勇氣的活著。我們活著並不是只為了自己」。而過去曾犯錯又回到演藝圈，去年被主持人曾寶儀在金鐘獎上大讚是最強綠葉的夏靖庭也無奈分享說：「最近事情很多，新聞我都不想點進去看，也不想做任何的評論，我心裡只有一個想法，心情不好走出戶外多做運動，這是一個最好的解壓方式」。

夏靖庭發文。（圖／翻攝自夏靖庭的粉絲團臉書）

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