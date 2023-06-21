知名抖音網紅「耀樂」日前爆料多年前私密影片遭外流，還在非自願的情形下被拍攝性愛畫面，而他所指的對象就是舊愛炎亞綸，即便炎亞綸發長文公開道歉，他仍決定在中午12時舉辦記者會，正面對決炎亞綸，接著附上對方多年前PO的一張照片，並揭開背後真相。

耀樂表示與炎亞綸交往期間，對方提議拍攝性愛影片，不過由於是自己的底線，便一口回絕，沒想到仍被炎亞綸拿手機偷拍，兩人協議分手後，性愛影片卻遭外流，他指出炎亞綸表示會將事情處理好，未料，隔天就遭媒體大肆報導，還因此被迫休學，讓他坦言人生如同毀滅，事後，炎亞綸幫忙支付幾萬元費用就沒下文，如今選擇勇敢站出來，是深怕有其它受害者存在，因此向炎亞綸隔空喊話：「我真的承受不住了，這件事情五年，這次輪到你出來站在前面了」。

耀樂接著附上當年炎亞綸PO文的截圖，只見照片中兩人對著鏡頭比出愛心手勢，不過炎亞綸則是寫下：「我的愛好像已經用光了」，而他則是在留言區解釋：「這是我16歲，拍給他報備行程的照片，他還拿來發文」，釣出大批網友留言打氣：「謝謝你的勇敢說出這些讓大家知道！辛苦你了」、「你真的很勇敢，我很尊重你有這麼大的勇氣」、「不知道在炎亞綸臉書下面留言都在加油什麼」。

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