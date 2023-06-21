陽明交大驚傳偷拍案！1名鄭姓女學生19日中午，在綜合一館女廁如廁時，竟發現有人從上方門縫伸出手機偷拍，鄭女當場嚇傻無法呼救，隨後請學校協助，校方報案循司法途徑，警方循線追查，鎖定同校葉姓男學生犯案，全案依妨害祕密罪嫌將其移送法辦。

陽明交大驚傳偷拍案，圖為陽明交大校園一景與事件無關。（王惠慧攝）

陽明交大鄭姓女學生19日到女廁上廁所，竟被偷拍氣得把事發經過PO上網，「陽明交大出現偷拍狼！」她指中午約11點40分左右，在綜合一館四樓靠近統計所辦公室女廁上廁所時，發現有人拿手機偷拍，直接看到廁所門的上方門縫出現半截手機，手機由上往下對著正在上廁所的她。

鄭女指出，當下她直接嚇傻，完全無法大聲呼救，趕緊穿上褲子從廁所出來，但不管是廁所還是外面的走廊上都沒有看到任何人，後來請相關系所與校方協助調取監視器。校方表示，目前本案已報案循司法途徑。

鄭女也呼籲其他學生，上廁所時要提高警覺、多加小心，尤其是在綜合一館的廁所，一樓到四樓的每間廁所，隔板都超低、上面和下面的門縫很大、門鎖很鬆，也希望校方能加強。

警方獲報後調查，發現嫌疑人年約30歲，身穿白色上衣、藍色短褲、黑色鞋子及戴黑色口罩男子，經查訪綜合一館內員工及學生，迅速鎖定1名葉姓男子，並在傍晚通知他到案說明。據了解，葉男也是陽明交大學生，但並不認識鄭女，全案依妨害祕密罪移送法辦。

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