立法院今展開司法院大法官人事同意權案投票，其中被提名人、太陽花學運律師尤伯祥多次參與廢死活動，並曾任促進轉型正義委員會委員，意識形態鮮明，引發爭議，民進黨立委蘇治芬日前在臉書引用雲林地方法院前法官康樹正的文章，稱「尤伯祥教唆證人偽證」，而今天是投票日蘇治芬也出現在現場，被問到尤伯祥針對教唆證人偽證稱「回到18前會做相同的選擇」，蘇治芬表示，「那我很遺憾，如果他這樣講我很遺憾」。

投票結果預計中午前揭曉，國民黨及台灣民眾黨表態拒投也不進場，時代力量將進場，投票採開放態度，民進黨團發出甲級動員令，確保跨過57票同意權通過門檻。

對於尤伯祥有意見的綠委蘇治芬表示，本來就有不一樣角度，每個人都有不一樣的看法；至於是否會含淚投票，她說，黨團有做成決議，投出來就知道了；針對尤伯祥稱教唆證人偽「回到18前會做相同的選擇」，因為這是律師要做的事；蘇治芬說，那我很遺憾，如果他這樣講，她很遺憾。

民進黨立院總召柯建銘表示，大法官同意權今天要行使，這是憲政時刻，因為不管總統或是立法院，都是要照憲法的規定來行使同意權，這次提名的4位大法官，我們覺得都非常優秀，而且經過審薦小組投票通過，所以換句話說，總統不提名的空間都很小，那代表審薦小組一致的看法，當然今天我們有信心，一定會過半。

針對蘇治芬對尤伯祥的說法感到很遺憾，柯建銘說，「我們希望一致投票。」