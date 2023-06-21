八點檔演員吳懷中的妻子小龜（郭雅綾）昨（20日）指控某「八點檔一哥」一個多月前對她性騷擾，吳懷中也轉發老婆的文，透露加害者是「尊敬的前輩」。網友從文中線索猜測是陳冠霖，對此，陳冠霖透過經紀人否認到底。

吳懷中的妻子小龜（郭雅綾）痛訴一個多月前，某「八點檔一哥」趁吳懷中喝醉時，默默地靠近她說：「我從上次看到你就覺得你很可愛....」，小龜後來去廁所，被對方摸了一把，本以為可能是無意，想不到上完廁所洗手時，就被對方性騷擾，「他是真的想要，因為下一秒他從後面抱住我且貼著我並說小龜你真的很可愛，我下意識先護著我的胸部，且大叫的掙脫.....」

小龜逃出去後不敢吭聲，只請店家幫忙叫車，她當時以為對方喝醉，想不到卻聽到他清醒地跟另個前輩演員說：「現在年輕女生真主動的頭懷送抱。」小龜當下錯愕不已，一路哭著回家，「錯的不是我，為什麼是我在承受，我到現在很怕人碰我，連我老公我也都希望他別碰我，別抱我.....」

吳懷中轉發老婆的爆料文，透露因信任「尊敬的前輩」，所以當時睡著了，沒想到老婆竟被性騷擾，讓他自責地表示：「我是錯了，是我沒好好保護我老婆，讓她這陣子飽受身心靈的痛苦，看她難過我比她更痛我們一起面對.....希望這別再有其他的女生受害了。」

陳冠霖被網友影射後，其經紀人代為否認，「他只是伸手扶一下，這樣就說抱她？他明明都離她很遠」，陳冠霖妻子謝欣誼也質疑小龜的說法，力挺老公。

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