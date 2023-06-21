上季場均得分首度超過20大關，巫師前鋒庫茲馬（Kyle Kuzma）決定在今年夏天撈筆大的！根據《ESPN》知名記者沃洛納斯基（Adrian Wojnarowski）報導，庫茲馬將不會使用下季1300萬美元球員選項，準備成為自由球員。

庫茲馬職業生涯前2年場均可攻下17.3分，對於首輪末段新秀來說表現可圈可點，不過自從「一眉哥」安東尼戴維斯（Anthony Davis）降臨湖人後，瓜分了庫茲馬的上場時間，之後湖人為了追求韋斯布魯克（Russell Westbrook），將他做為交易籌碼送到巫師。

巫師休賽季相當忙碌，聘用了前快艇總經理溫格（Michael Winger）接任總裁，球隊也決定展開重建，把畢爾（Bradley Beal）交易給太陽，換回保羅（Chris Paul）等資產，但就算進入重建也需要領頭角色，沃洛納斯基透露巫師有意找回庫茲馬，《Yahoo Sports》記者費斯徹（Jake Fischer）則將溜馬和火箭視為追求庫茲馬的潛在球隊。

上賽季創下職業生涯單季得分新高，庫茲馬有本錢獲得一紙大合約，不過他曾在4月提到自己在自由市場的目標，是到一個能讓他變得更出色的地方，「這並非錢的問題，無論我到哪裡都可以獲得報酬，待在巫師也是一樣，這關乎我是否能成為最好的自己，能否幫助球隊，能不能幫助其他球員變得更棒，成為休息室的領袖？當你想獲得成功，這些事情都很重要。」