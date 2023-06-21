「根本詐騙集團！」一名網友稱老闆娘日前拿張表格要他們填，上面全是肉粽品項，還寫「一人可填10顆口味任選」，他以為是端午節禮物，馬上填了10顆最貴的蛋黃粽後，下班時老闆娘突然向他們收錢，原來對方是幫娘家賣肉粽，而且該網友還無法退費，相當傻眼；不過多數網友卻說「你的問題！」

該網友在「匿名公社」發文，日前中午公司老闆娘拿了一張表格給員工們，上頭全是肉粽品項，還寫上「一人可填10顆口味任選」，他與同事們都認為是端午節福利，他因此選了豪華蛋黃粽10顆，「本來覺得都填最貴的對老闆不太好意思，還跟同事們猛誇老闆今年超大方」，結果得知真相傻眼了。

該網友說後來收完店後，老闆娘突然向他們收錢，他才得知原來肉粽是老闆娘的娘家在賣的，老闆娘說只是幫忙賣「沒有強迫」，原PO事後發文怒轟「講那什麼屁話？一開始沒說根本就是故意誤導我們，而且還不能退」，對方還說已經包好了，隔天上班就能拿，讓原PO連反悔的機會都沒有。

該網友發文怒轟「白白噴掉850，X！」有網友認為是原PO沒有先問清楚，「第一天出社會嗎？想也知道公司要送只會一種口味這麼可能會讓你選」、「就是貪小便宜要怪誰？怎麼不順口問問這是福利嗎」、「那是你個人覺得公司請客，卻不清楚狀況下填寫，怪自己」、「填之前我會先問誰要請客」、「自己沒問，也要負一半責任啦」，也有人說「這是利用人類心裡的合法詐騙」、「沒有白白噴掉啦，還是有粽子吃」。