雄順2020~2022年度的營業收入分別為4.51億元、6.42億元及6.03億元，每股稅後盈餘分別為2.19元、3.67元及1.96元，營收成長主要係因扣件業景氣暢旺導致線材加工需求大增，未來隨著扣件產業對於線材加工的品質、效率及交期的要求持續提升，雄順將持續擴充產能，營收將有望持續成長。

雄順自2010年成立之初即以「全製程、高產能」為經營策略，為台灣專業盤元線材酸洗、抽線加工廠，線材加工製程包含粗抽、熱處理、酸洗、精抽全製程加工服務，客戶為扣件產業，終端應用為品牌家具、建築、汽車零組件業者，終端應用領域廣泛，因此產業趨勢相對穩定，雄順提供高品質的線材加工服務則為扣件生產不可或缺的重要製程，因此成為扣件王國的隱形推手。

歐盟碳邊境調整機制(Carbon Border Adjustment Mechanism,CBAM)預計於今年10月試行，並於2026年正式上路，未來扣件產業整體將朝向淨零碳排發展，雄順已超前部署，除了建置完善的廢水、廢氣處理設備、在廠房建置太陽能發電設備，每年發電達39萬度以上，盡力避免對環境造成影響，公司預計今年完成溫室氣體盤查，並自碳排放源頭進行管控，包含建置能源管理、廢酸蒸餾及餘熱再利用等系統，降低生產碳排量，提供低碳排的線材加工服務，並進一步朝向零碳排邁進。

雄順以客料加工為主，提供客製化的線材加工服務，具備高效率及高彈性的生產排程，並且導入ERP與MES(製造執行系統)並結合條碼系統向下收集、即時整合工廠生產與盤元庫存狀況，適時提供客戶訂單生產及客料庫存等管理資訊，提升營運效率及交期的準確性，建立與同業差異化的服務方式。

酸洗是抽線加工的最重要門檻，受限於環保法規，酸洗產能不易擴充。雄順提供扣件業者一站式全製程加工服務，並具備全台最大的酸洗產能，酸洗月產能達3萬噸，且仍保有充裕的產能擴增空間；加上客料加工的彈性生產排程及高生產效率，亦無須負擔原物料價格波動產生存貨跌價損失及資金積壓風險，毛利率無論是穩定度或水準都相對同業佳，法人預期雄順2023年在加工產量將會增加，市占率亦會提升。

依每年股利發放情形來看，過去五年平均配發1.8元現金股利，公司今年董事會已通過預計配發現金股利2元，現金殖利率達5.6%，具備高現金殖利率的特性，法人看好雄順未來營運表現。