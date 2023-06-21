2023下半年中信銀行整理出三大投資脈動，首先為貨幣政策，央行利率維持高原期為主要基調，主因原物料價格下跌雖緩解通膨壓力，但扣除能源及食品的核心通貨膨脹仍居高不墜，加上全球失業率處於歷史相對低水位，顯示全球央行對調整貨幣政策方向仍需謹慎面對。此外由於高利率水準與銀行放貸標準偏緊，導致信貸成長趨緩，壓抑整體需求，但消費需求並未全然消失，餐飲、旅遊等服務型消費依舊保持強勁成長。另一方面，製造業的庫存調整周期大致告一段落，第四季製造業產能利用率將明顯回升，進而推動企業獲利快速回升且優於營收成長率，尤其科技產業獲利大幅回升與服務消費降幅有限，整體產業獲利在一拉一穩的成長趨勢下，下半年企業營運展望有望穩定成長。

總體而言，市場風險因美歐銀行危機緩解而持續下降，股市出現大幅回檔機率偏低，但在景氣持續放緩及上半年漲幅已大之下，投資策略的資產挑選與配置將格外重要。資產方面，區域市場應以成長股占比高，及企業槓桿率低的市場為核心配置，如美國、日本及臺灣，因為成長股占比高的市場長期盈餘成長相對穩定，同時低槓桿率又能在高利環境提供下檔保護。至於長線配置，可參考受惠美歐製造業遷移紅利政策的印度。類股方面，下半年製造業的營運成長動力來自於營運回復到正常營運週期，健護、科技、通訊服務產業在利空逐漸退去後，有望在低基期效應下呈現復甦與成長加速；然服務需求仍優於產品需求，特別是在通訊服務的媒體娛樂、非核心消費的消費服務，如休閒、旅遊、住宿，以及航空業等商業服務，下半年獲利成長都將達雙位數、產業前景看好。

信用債市方面，考量信貸緊縮及高利環境可能對企業造成傷害，今年全球將面臨違約上升風險，美國信評BB級以上企業，過往即使面臨景氣不確定，信用風險仍較低，新興債市中亦有債信相對較佳，且可受惠於全球貨幣政策轉向的標的，如邊陲國家以外的主要貨幣主權債，可作為債券部位的投資主軸。匯市方面，美元在利率倒掛及下半年全球景氣增長放緩下，仍具高利與避險優勢，預估短期維持相對強勢，若美國緊縮貨幣政策提前出現轉折，則可留意經濟成長保持穩健的亞洲貨幣。

中信銀行建議投資人，首要建立鎖利的核心部位，再逐步增加衛星部位，核心部位優先布局兼具價值與品質的A至BBB級投資等級債，衛星部位則可考慮新興市場主權債，其殖利率處相對高點，具價值面優勢，在高利率環境下的信用風險評估，以BB級以上非投資級債為優先，規避低信評或新興非投資等級債的違約風險；能承擔較高風險的投資人，可適度增加股票部位，留意全球股、日本和印度等市場機會；長期投資規劃，可留意ESG（Environmental, Social, Governance）及綠色能源等主題標的。