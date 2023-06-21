藝人炎亞綸被抖音男神「耀樂」指控硬上又偷拍性愛片，昨深夜在臉書寫下長文回應，正視自己的錯誤及缺點，並表示願意當面道歉，誠意滿滿，和前一天黃子佼的「毀滅式自白」成了強烈對比。天蠍座的炎亞綸與牡羊座的黃子佼個性大不同，處理方式差異甚大，星座專家澤誼看了直呼，「天蠍座根本是為了危機存在的拆彈大隊！牡羊座真的好好跟天蠍座學學，面對黑暗完全自然，處理手法高下立判。」

澤誼昨在臉書發文指出，她認識的天蠍座，各個都是面對黑暗心臟最強的能手，直言他們根本是為了危機存在的「拆彈大隊」，覺得越大條的越刺激，越大條的事情處理好了，身上就能有徽章，所以他們算是非常能夠面對黑暗面的星座之一。

澤誼表示，如果看到天蠍座面對驚濤駭浪還能一副雲淡風輕的樣子，「絕對是平常都在練功，他們也樂於練這個功。」她直言，天蠍座越多爭議越紅，話題越多越可能被拱上神壇，「身為12星座黑暗禁忌見不得光的代表，應該也不是混假的。」

最後，澤誼提醒，該文章單純是針對星座特質討論處理手法，每個人的星盤都很複雜，並不能代表單一的星座，呼籲大家不用自己對號入座。

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