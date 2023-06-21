不少人習慣飯後喝一杯手搖飲，營養師蔡正亮表示，剛吃飽飯體內會分泌胰島素，這時喝人工果糖調製的手搖飲，其所產生的代謝物在胰島素的推波助瀾下會快速形成三酸甘油脂，最後導致肝包油，長期讓肝細胞浸潤在脂肪偏高的環境，恐導致肝硬化，因此飽餐後喝珍珠奶茶等手搖飲最危險，空腹時飲用相對較佳。

蔡正亮日前於個人臉書粉專指出，多數的手搖飲店使用的果糖是混合果糖及葡萄糖溶液，是一種人工果糖，也就是廉價的玉米澱粉製成，看似不易引起血糖上升，但添加一小匙就很甜，甜度可抵一大匙砂糖。

蔡正亮表示，這類果糖進入體內走超級捷徑，由小腸吸收後，再通過肝門靜脈，9成的果糖持有「優先票」，無須胰島素指揮官命令，全自動送往肝臟，產生大量的甘油及代謝物。剛吃飽飯體內會分泌胰島素，這時再喝含果糖的茶飲，在胰島素推波助瀾下，大量果糖的代謝產物將合成三酸甘油脂，即俗稱的血油。

蔡正亮說，形成的血油會儲存在肝臟細胞，逐漸形成肝包油，肝細胞長期浸潤在脂肪偏高的環境，會導致血管病變及扭曲，最後惡化成非酒精性的肝硬化，這樣過程可能需數年時間，但脂肪肝的脂肪最難減，特別是活動量少、攝取高熱量的族群，因此飯後喝含有果糖的手搖飲比空腹更危險。蔡正亮強調，並非買無糖的就沒事，因珍珠奶茶的珍珠也含有少量果糖，提醒空腹時喝相對較好。