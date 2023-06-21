空軍屏東第6聯隊第10空運大隊空投分隊，昨（20日）配合陸軍臺東地區指揮部混砲營，在台東實施「軍品空投及接收作業訓練」，由C-130運輸機載運大批補給物資及後援物資，精準低空空投至指定著陸區，接著由地面人員迅速收傘，進行軍品裝載，發揮軍種聯合作戰效能，尤其大型傘具在空中展現出朵朵傘花，場面相當壯觀。

空軍C-130「戰時宅急便」執行混砲營空投補給，壯觀畫面曝光。(青年日報提供)

空軍C-130「戰時宅急便」執行混砲營空投補給，壯觀畫面曝光。(青年日報提供)

空軍C-130「戰時宅急便」執行混砲營空投補給，壯觀畫面曝光。(青年日報提供)

根據《青年日報》報導，空軍第10空運大隊空投分隊日前於屏東基地完成裝載空投軍品，昨日聯合東指部混砲營於臺東地區執行「軍品空投及接收作業訓練」。期間C-130運輸機機組人員先確認軍品狀況，於想定時間起飛赴指定地點實施空投任務，隨後由地面部隊執行接收軍品作業，藉由訓練熟稔軍品空投及接收程序，以利戰時執行補給作業順遂，延續戰場作戰能力。

過程中，地面陸空聯絡組官兵先透過無線電，與C-130運輸機機組人員實施構聯，確認現場風向、風速及航線等資訊，在運輸機接近目標區前2分鐘，煙幕組於地面釋放黃色煙幕，引導其飛至T字板上空，實施空投作業。

C-130運輸機後艙門開啟後，軍品迅速從機艙內滑出，井然有序的從高空緩緩著陸目標區；應變組官兵立即鎖定降落點範圍，迅速前往拆解、收回傘具，以及裝載軍品。任務遂行當中，官兵不畏烈日，展現高昂士氣，共同搬運軍品至車上裝載，圓滿完成任務。

蘇梅軒上士。(青年日報提供)

而營部連測量班長蘇梅軒上士表示，擔任應變組組長，空投前須完整掌握周遭地理環境，並在空投時觀察軍品降落位置，快速判斷可能之落點範圍，迅速前往空投目標區，收回傘具及軍品。

蘇梅軒指出，軍品落地過程中，常常會受強風影響，導致降落傘與物資掛在樹上，由於現地樹林茂盛且樹枝分岔多，傘繩容易纏繞樹枝，不易解開，必須了解傘具結構，先觀察傘面及傘繩遍佈狀況，再以口令引導組員牽繩，並採人員移動等方式 ，才能解開繩結，考驗組員間的默契，以及相互配合能力。

林芳如中士。(青年日報提供)

擔任煙幕組的彈藥士林芳如中士強調，為了讓運輸機能夠精準投擲，煙幕組人員會於起始點及結束點待命，等運輸機進入航道時，依令使用煙幕罐執行發煙作業，使煙幕得以順利朝正上方飄散，以協助運輸機識別，並完成空投作業。