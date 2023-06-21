美國國務卿布林肯與中國國家主席習近平會面，表態不支持台灣獨立。被問到台灣在美中關係角色，新北市長侯友宜表示，樂見美中可以互相對話，美中台關係最大考量就是國家利益為優先，國民黨、地方政府台東縣跟對岸務實往來解決農民困境，他反批，民進黨不愛做就說這是統戰，事事推給別人。

侯友宜說，樂見美、中能互相對話，這也是國民黨，也是兩岸之間很重要的方式，對美中台關係，他最大考量就是國家利益，扮演起該盡的責任，看到這段時間，國民黨及地方政府台東縣能夠跟對岸務實往來，把很多民進黨不願做的，農民辛苦豐收的農產困境解決。

侯友宜說，民進黨不愛做做沒關係，卻說這是「統戰」，事事推給別人，不能用這個態度，他認為，唯有誠懇的對話交流，才有辦法讓兩岸和平穩定下來，經濟民生議題獲得解決，不要事事怪統戰。

侯認為，國家利益、民生經濟問題一定要擺在最優先，不僅美國中國大陸能夠對話，更要積極面對台海穩定，更積極跟大陸在平等、尊嚴、友善底下對話務實交流。