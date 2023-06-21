一般人容易感覺到心跳過快造成的不適感，但醫師提醒，心跳過慢也要小心，可能是先天性心臟疾病、心肌炎、睡眠呼吸中止症等疾病造成。台大醫院指出，雖然若只是心跳數過低，還不能視為異常，但心跳過慢導致疾病的可能性很高，會出現強烈頭暈、呼吸喘等症狀，嚴重可造成心臟衰竭或中風等重症。

營養功能醫學家、醫師劉博仁在其臉書表示，一般人正常時靜態心跳大約每分鐘60到100下，許多人會注意到心跳過快，但也要慎防心跳過慢的問題，例如先天性心臟疾病、心肌炎、心梗後心肌受損、老化、甲狀腺功能低下、睡眠呼吸中止症、電解質不平衡。此外，某些藥物，例如降血壓藥物、抗心律藥物、部分精神科藥物等也會導致心跳過慢。

劉博仁表示，他曾遇一名患者因嚴重睡眠呼吸中止症、加上因焦慮吃了過量的鎮定藥物與調整心律藥物，導致每分鐘心跳僅約50下，導致他不時頭暈。經醫師建議，患者睡眠戴上呼吸陽壓器、減少藥物依賴，並以營養素調理睡眠，心跳逐漸恢復到每分鐘60多下後，也不再感到頭暈等困擾。

根據台大醫院電子報，正常的心跳數為每分鐘60~100次。雖然只有心跳數過低還不能視為異常，不過心跳過慢導致疾病的可能性很高，會出現頭昏眼花、走路不穩，甚至疲倦感、呼吸喘等症狀，嚴重時可能造成心臟衰竭。

心律不整是很常見的心臟疾病，許多人在年輕時易忽略此問題，到老年時才警覺，然而，長期心律不整對心血管健康有極大的危脅，例如心房顫動可能會形成血摔，若塞住腦血管會造成腦中風。