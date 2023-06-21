台北市立第一殯儀館，是台灣罕見坐落在鬧區的殯儀館，被視為北市最大的嫌惡設施，前市長柯文哲去年編列6000萬拆除預算，原訂今年就要拆除，不過因第二殯儀館整建工期延宕，一殯遲未拆除。台北市長蔣萬安21日表示，目前預計明年春節後拆除一殯，工期大概5個月左右，後續的規畫都還在聆聽在地鄉親意見。

蔣萬安今上午出席市長與里長有約中山區座談，會前受訪被問及一殯拆除的進度，蔣萬安表示，預計明年春節後拆除，工期大概5個月左右，在地里長很關心後續拆除後的規畫，也希望有回饋機制，市府都會持續蒐集各方意見，未來不管做社福常照醫療等等聆聽在地意見最重要。

至於未來空地的用途何時定案，蔣萬安並未說死，僅表示，因為各界包含議員都有很多建議，更重要希望對台北市整體發展有整體考量，因此都還在研議。至於蔣萬安競選時曾提出，可以將一殯先改為寵物公園，是否會落實政見，蔣萬安表示，不管是綠地、寵物公園或社福長照，都會聆聽地方意見做整體評估。

不過據了解，日前市政會議時已有初步決議，今年6月後將正式招標一殯拆除工程，9月至12月配合二殯試營運，逐步降載一殯禮廳。明年1月二殯正式啟用後，於農曆春節前後將正式展開一殯拆除工程，工期預估約5個月。

而一殯禮廳拆除完成後，將先簡易綠化，並設置具320格汽車停車位的臨時停車場，預計明年8月完工。而從拆除至改建為停車場完成，預計投入6135.5萬元預算。

此外，動保處也爭取，在地方民意支持下，並兼顧對居住區影響與交通便利性等因素下，設置簡易寵物公園，供犬隻免繫鍊奔跑與飼主互動休憩。