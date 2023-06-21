引起爭議多時的台中市18歲賴姓高中生繼承5億家產後，5月初即與夏姓代書助理登記結婚，2小時後即離奇墜樓身亡，遭質疑是「上億遺產，奪命疑團」，檢方偵辦後今天偵結，據了解，遭檢方依殺人罪命30萬元交保的夏姓配偶不起訴，依涉嫌偽造文書起訴，若未來遭定罪，兩人婚姻將被視為無效，夏男也將失去繼承權。

擁有超過5億房地產的賴姓高中生5月4日在與夏姓男子同婚登記後兩小時離奇身亡，死因出爐後幾乎已經排除他殺，夏姓配偶犯案的可能逐漸遭到排除。讓賴男的遺產分配問題再度浮出檯面。賴母及律師也已遞狀主張賴生與夏婚姻無效。對此專案小組及檢方正加緊追查兩人結婚是否成立，若遭檢方認定假結婚，夏男恐遭到偽造文書罪起訴，未來繼承遺產無望。

賴母的律師許哲維表示，遞狀主張賴生與夏倆人婚姻無效，有兩個主要理由可證明夏與賴生結婚不具備法律要件；他解釋，法律要件必須要有兩人以上之證人，且此兩證人必須是有行為能力且在現場親見並願證明之人；另外，就是他們並沒有經營共同生活目的，成立具有親密性及排他性之永久結合關係的意思。

但賴生5月4日上午8點多被夏男以教他處理房地產事宜從住家帶走，隨後兩人即回到夏在旱溪西路10樓住家， 拜託1名清潔阿姨，以3000元代價請對方在結婚書約上簽字見證，該清潔阿姨說，當天都是夏男拜託她幫忙簽字，高中生站在一旁，沒說什麼話。

清潔阿姨表示，她認為怪怪的，所以拒絕幫他們簽字，而夏男卻一再遊說她：「3000元幫忙簽字可以了啦！」但她認為不是錢的問題。該婦人事後告訴警察，「不要說3000元，3000萬元我也不會簽名，當時就擔心如果發生事情會內疚！」。

隨後倆人就到超商、咖啡廳以同婚不受家長祝福找人當結婚證人，之後有一國外回來者簽名當證人，並在戶政所外有找到一名伴郎幫他們在結婚證書上簽名，才完成登記。只是沒料到倆人結婚登記後兩小時，賴生就離奇身亡。

對此律師蘇家宏也認為，結婚不是只有新人以及2名證人在書面簽名就可以，還要有「真實的結婚意思」，如果賴母認為兒子並沒有真正要辦結婚，要提起民事訴訟來認定這個結婚是無效的。如果是假結婚或假離婚的話，一般會伴隨著有刑事偽造文書的問題（使公務員登載不實）。

專案小組已查出兩人毫無親密或是互動等照片、文字紀錄，若先前兩人感情世界一片空白，恐遭認定為假結婚，夏男屆時機無法繼承賴男遺產。

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