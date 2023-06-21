亞系外資表示，創意年初至今股價已經上漲157%，明顯優於台股加權指數的22%，儘管看好整體ASIC需求仍有利於創意營利增長，但仍認為現階段創意股價已經過高，該股價恐有被高估之虞。

亞系外資表示，創意2022年人工智慧(AI)/機器學習(ML)占比營收約12%，預計到2023年人工智慧(AI)/機器學習(ML)將更將強勁，且動能一路延續到2024年。創意2023年主要成長動能包括SSD(韓國)和網路處理器(大陸)，至於2024年主要增長動能則是AI(美國)。

創意看好2023年營收在NRE(委託設計)和Turnkey(量產)增長帶動下，看好全年營收會有兩位數成長，且Turnkey增長幅度高於NRE，毛利率則因量產比重提升，故會有幾個百分點的下滑，且現階段產能緊張狀況也越來越舒緩，故營業利益率也因較低的毛利率 而下調，但每股收益會成長。

亞系外資表示，創意營收在2022年成長59%後，預計2023/2024/2025年將分別成長21%/20%/20%。2022年營業利益率為17.1%，預計2023 年將小幅下降至16.8%，2024年、2025年則依序為17.1%、17.3%。

亞系外資也點出創意的競爭優勢，包括有台積電做後盾、開發部分自有IP，以及和積極投資提供更多的前端設計服務。上述整體預估，調升創意目標價11%、至1159元，評等自中立調降劣於大盤。