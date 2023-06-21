【LIVE直播】揭「遭NONO性騷女快20位」 網紅上午開記者會反擊｜2023.06.21 @ChinaTimes

小紅老師今開記者會揭發NONO.（羅永銘攝影）

小紅老師今開記者會揭發NONO.（羅永銘攝影）

小紅老師今開記者會揭發NONO.（羅永銘攝影）

小紅老師今開記者會揭發NONO.（羅永銘攝影）

小紅老師今開記者會揭發NONO.（羅永銘攝影）

小紅老師今開記者會揭發NONO.（羅永銘攝影）

小紅老師控NONO性騷多女。（羅永銘攝影）

小紅老師控NONO性騷多女。（羅永銘攝影）

小紅老師控NONO性騷多女。（羅永銘攝影）

「#Metoo」風波繼續延燒，小紅老師日前在臉書指控男星N哥性騷擾，網友根據線索將矛頭指向NONO，對於指控，NONO透過經紀人否認，表示沒有印象。她今（21日）召開記者會，說明親身經歷及Po文後陸續收到近20位的爆料，其中被侵入性性侵的有2位，另外還有幾位被指交得逞。據悉，NONO特別喜愛妹子下手。

小紅老師並說，受害者發現，NoNo挑中的對象都有一個特點，就是不懂事、少不更事的女性，包括大學剛畢業的人、剛進入演藝圈的人，不敢找線上很紅的人，因為NoNo不敢跟對方說話，以至於她們找不到藝人為她們發聲。

小紅老師聲明稿全文。（小紅老師提供）

小紅老師今現身記者會指控，「目前陳先生、也就是NONO大哥否認，我po文後收到很多來信，有工作人員、大學傳播系的妹妹，收到超級超級多爆料，其中還有侵入式的，包括拖到市民大道的殘障廁所無套中出」，她說當時第1名Amber爆料後，NONO不願意承認，她是第2位一樣不願承認，「我不相信他全部都想不起來」。

她表示，在她召開的記者會前5分鐘又收到私訊，對方直言「我記得他手毛、腳毛很長，那邊非常大，所以我記得我非常痛」，並表示事發在2015年，NONO的女兒剛出生。該爆料女網友透露她當時在百貨公司站櫃，有次NONO說要送她回家，結果一上車就對她毛手毛腳，還暗示自己很喜歡絲襪。事發後，NONO還不斷私訊聯繫她，直到她揚言報警，NONO才放過她。

另位遭到性侵的女性，是在2011年遭到傷害，她說當時NONO也用同樣的方式搭訕、要電話，並藉機送她回家，結果一上山就開始毛手毛腳，「他（NONO）還在車上對她強行進入，他還講說只要沒射就不算了，剛才是練習」。小紅老師心疼的說，受害者當時太過害怕，當她想要反抗時已經來不及了。

小紅老師向曾被性騷擾的受害者喊話「希望所有受害者不要害怕，願意站出來，他才會站出來」，是否提告？她坦言，提告要集結更多受害者資訊，很多東西沒有足夠證據，所以目前還在考慮中，希望NONO認錯道歉。

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