大陸國務院總理李強20日下午在柏林與德國總理蕭茲出席第11屆中德經濟技術合作論壇閉幕式。蕭茲表示，德國不會走逆全球化道路，將繼續加強與中國合作。李強則說，加強合作是互利共贏的正道，中德應攜手深化經濟技術合作。

新華社報導，中德經濟、企業界200多名代表出席論壇。李強於會上表示，在當前變亂交織的形勢下，加強合作是互利共贏的正道，也是應當全力去做的正事。要把經濟技術合作作為國際合作的重要基石，把握經濟全球化的大勢，堅定支持自由貿易，促進人類共同繁榮發展。

李強指出，中德經濟技術合作的成果和經驗彌足珍貴。中德建交五十多年來，經濟技術合作最活躍最積極。中德合作能取得這樣的成就，關鍵在於雙方堅持相互尊重、求同存異、互利共贏、務實創新的合作精神。中德應攜手深化經濟技術合作，為加強中歐互利合作、推動全球發展作出示範和引領。

據新華社引述，蕭茲表示，德國不會走逆全球化道路，將堅持開放政策，繼續加強與中國合作，推動兩國合作在疫情後加速發展。德方願同中方通過溝通對話，解決雙方合作中存在的問題。

出席中德經濟技術合作論壇前，李強和蕭茲還共同出席中德企業家圓桌會，同30多位中德企業家代表座談交流。

李強表示，應對困難挑戰，合作是唯一的出路，也是最好的辦法。政府應該為企業經營創造良好的環境、穩定的預期，讓企業按照市場和經濟規律研判和應對風險，在開放合作中實現互利共贏。

李強說，中國將在新的起點上不斷擴大高水準對外開放，持續打造市場化、法治化、國際化一流營商環境。希望德方繼續保持市場開放，為中國企業赴德投資營造公平、透明、非歧視的營商環境。