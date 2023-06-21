基隆市民進黨立委參選人、市議員張秉鈞疑涉入詐領助理費案遭到聲押，由於張是民進黨基隆選區提名立委參選人，民進黨發言人張志豪強調，大選提名策略小組將針對後續情況進行充分討論。

民進黨今年4月立委初選，基隆市議員張秉鈞、鄭文婷和張之豪，三人參加立委提名初選民調，最後由張秉鈞出線，將代表民進黨參選基隆立委，不過張爭議不斷。

張秉鈞之前因為感情糾紛，惹上官司，這次再度傳出捲入疑涉詐領助理費。

對於張秉鈞涉詐領助理費遭聲押，張志豪表示，本黨尊重司法調查，如有不法情事，勿枉勿縱。