法新社報導，愛沙尼亞總理卡拉斯（Kaja Kallas）在表決後說：「這個決定沒有剝奪任何人的權利，卻給了許多人很重要的東西。」
卡拉斯還說，「每個人都應該擁有與戀人結婚並許下承諾的權利」，她「為愛沙尼亞感到驕傲」。
這項法案以55票贊成、34票反對的結果過關。
自2014年以來，愛沙尼亞的同性伴侶可選擇民事結合，但國會直到現在才補上妨礙同性伴侶享有與異性夫妻同樣福利的法律漏洞。
另外兩個波羅的海國家為拉脫維亞和立陶宛。（譯者：曾依璇/核稿：陳昱婷）1120621
愛沙尼亞國會議員今天表決通過同性婚姻合法化，允許兩人結婚，無論性別，新法將於明年生效；此舉創下波羅的海3國之先。
法新社報導，愛沙尼亞總理卡拉斯（Kaja Kallas）在表決後說：「這個決定沒有剝奪任何人的權利，卻給了許多人很重要的東西。」
卡拉斯還說，「每個人都應該擁有與戀人結婚並許下承諾的權利」，她「為愛沙尼亞感到驕傲」。
這項法案以55票贊成、34票反對的結果過關。
自2014年以來，愛沙尼亞的同性伴侶可選擇民事結合，但國會直到現在才補上妨礙同性伴侶享有與異性夫妻同樣福利的法律漏洞。
另外兩個波羅的海國家為拉脫維亞和立陶宛。（譯者：曾依璇/核稿：陳昱婷）1120621
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。