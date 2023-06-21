法新社報導，愛沙尼亞總理卡拉斯（Kaja Kallas）在表決後說：「這個決定沒有剝奪任何人的權利，卻給了許多人很重要的東西。」

卡拉斯還說，「每個人都應該擁有與戀人結婚並許下承諾的權利」，她「為愛沙尼亞感到驕傲」。

這項法案以55票贊成、34票反對的結果過關。

自2014年以來，愛沙尼亞的同性伴侶可選擇民事結合，但國會直到現在才補上妨礙同性伴侶享有與異性夫妻同樣福利的法律漏洞。

另外兩個波羅的海國家為拉脫維亞和立陶宛。（譯者：曾依璇/核稿：陳昱婷）1120621