民進黨總統參選人賴清德拋補助私立大學學雜費政見，教育部也表示預計明年上路。新北市長侯友宜痛批，民進黨8年執政都不做，政府拿錢補貼學費，對私立大學有真的幫忙嗎？選前大撒幣，相信大家眼睛都非常雪亮。

侯友宜說，之前畢業的同學們現在還背負學貸，這些要不要溯及既往，要不要繼續給予支持，用大撒幣方式是不對的，應該要讓學生們在學習過程中能快速跟產業連結，提供穩定好的環境讓他們找到就業的機會。

侯也說，兩岸和平穩定下來，年輕朋友遠離戰場、進入職場，並讓私立大學跟產業、國際接軌，薪資提高，未來生活更安定。

被問到會不會覺得國家機器幫賴清德選舉，侯友宜直言「事實上就是這個樣子」，過去8年都不做，補貼學費其實都是政府拿錢，但對整個私立大學有真的幫忙嗎？相信大家眼睛都非常雪亮。

另對行政院說侯友宜核能政策矛盾，台電也說是新北市府卡10年，侯友宜表示，核廢料問題是中央權責，怎麼會推給地方，地方只希望核電要在新北使用，一定要把核廢料、核安做到好，有沒有辦法把核安、核廢料做好處理，中央這部分一定要說清楚，尤其核廢料擺在新北市要擺多久，暫時貯存還是永久貯存，要對外說明。