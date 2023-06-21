藝人NONO遭女網友影射是性騷慣犯，昨日已堅決否認，今（20日）網紅小紅老師於上午10點出面開記者會踢爆，她表示：「目前陳先生、也就是NONO大哥否認，我po文後收到很多來信，有工作人員、大學傳播系的妹妹，收到超級超級多爆料，其中還有侵入式的，包括拖到市民大道的殘障廁所無套中出」，她說當時第一名爆料，NONO不願意承認，她是第2位一樣不願承認，「我不相信他全部都想不起來」。
小紅老師說，在記者會前5分鐘又再收到私訊，對方直言「我記得他手毛、腳毛很長，那邊非常大，所以我記得我非常痛」，並表示事發當時NONO的女兒剛出生。該爆料女網友透露她當時在101百貨公司站櫃，有次NONO說要送她回家，結果一上車就對她毛手毛腳，還暗示自己很喜歡絲襪。事發後，NONO還不斷私訊聯繫她，直到她揚言報警，NONO才放過她。
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