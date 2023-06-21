台中5億高中生命案經檢調追查1個多月後今天偵結。認定被告夏姓代書助理涉犯刑法第214條使公務員登載不實罪嫌，遭起訴。另外，夏姓父子涉犯殺人罪嫌部分，經檢察官詳細蒐證後，因查無充分之積極證據，而認其等罪嫌不足而為不起訴。受到家屬委託驗屍的法醫高大成表示，會繼續和律師好好研究偵結內容後，一定聲請再議。

高大成在本月15日出席中山醫學大學「醫探究竟第3期，法醫專訪之無聲的證詞」直播指出，賴男的屍檢報告顯示他殺機率很低，但他仍認為是「死後墜樓」，尤其配偶夏男的嫌疑重大，因為夏男根本都在說謊；據檢方調查，賴男墜樓時間是11點02分，夏男出現在屍體旁是11點09分，而夏男稱對方墜樓時他正在洗澡，高大成質疑從洗完澡到從10樓「徒步下樓」，不可能花這麼少時間。

高大成說「你想你在洗澡，洗完澡最少要擦個1、2分鐘，出來要換衣服穿衣服，要擦乾淨嘛，還要用走的，走到樓下，難道不用10分鐘以上嗎？」認為夏男反應、移動速動不合理，檢方因此由此多加調查，此外夏男還說當天2人有喝酒，但屍檢報告卻根本沒驗出酒精，高認為夏男從頭到尾都在說謊，檢方卻仍朝輕生偵辦的話，家屬一定不能接受。

另外，高大成再次強調，賴男脊柱、顱骨完好，無開放性骨折，且口鼻有瘀傷、死後體溫上升、急診醫護稱無在手臂打針，遺體也無腦水腫、肺水腫，種種跡象證明賴男是「死後才墜樓出血」，呼籲「幫忙拿氯化鉀跟麻醉劑的，快點轉作汙點證人，罪會比較輕」。

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