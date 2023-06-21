國民黨總統候選人侯友宜批評賴清德的教育政策是選前才拋補助，賴清德競選辦公室發言人陳世凱表示，侯友宜對國家政策真的非常不熟悉，賴清德在擔任行政院長時期，就接連提出許多教育政策，包括就學貸款輕鬆還、放寬學貸延後繳款的條件、優化技職學校環境等，讓年輕人出社會能夠沒有負擔，勇敢築夢。

陳世凱批評，侯友宜恐怕是不食人間煙火，無法共感年輕人的壓力，甚至對於補助私校學雜費還用攻擊的態度，還一味將政府提出減輕年輕人負擔的政策當作「大撒幣」。

陳世凱表示，賴清德一直以來努力的，就是能實現就學的公平性，弭平經濟差距。因此，賴清德持續和蔡英文總統和行政院長陳建仁討論，希望能健全國家體制，從源頭減少學貸借款，也減輕已借貸學生的還款壓力。

此外，針對核廢料問題，陳世凱反問，要用核能的是侯友宜，但卻始終沒有告訴大家，核廢料要放在哪裡，卻還是一味將問題推給中央，實在是非常不負責任。