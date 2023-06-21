據中國外交部網站21日消息，19日晚，中國外交部美大司司長楊濤就美國國務卿布林肯訪華向中外媒體吹風。針對美方將和平解決台灣問題作為「一中政策」核心內容，中方痛批美國篡改其政治承諾。

楊濤表示，台灣問題歷來是中美關係中最重要的問題。美國在一個中國問題上作出過明確承諾，承認世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府。

楊濤表示，這些承諾清清楚楚體現在中美三個聯合公報之中，也意味著美方承認台海真正的現狀，那就是世界上只有一個中國，兩岸同屬一個中國，美方叫「一中政策」。美國的「一中政策」本來是乾乾淨淨的，只用了中美三個聯合公報作定語，但後來定語越來越多，先後加上了「與台灣關係法」、「對台六項保證」。

楊濤指出，不論是「與台灣關係法」，還是「對台六項保證」，都是美方單方面炮製出來的，不是中美雙方共識，中方從一開始就堅決反對、不予承認。

楊濤指責，美方現在還有一個動向，將和平解決台灣問題同「一中政策」相關聯，作為「一中政策」的核心內容。「這不是對美方對華政治承諾的重申和堅持，而是篡改。」