翁宗斌指出，目前仁寶營收主要是NB、消費型產品、伺服器、車用電子；在越南的第三廠，會以非NB為主。仁寶目標NB/非NB占比能達到60:40。

仁寶董事長許勝雄則表示，仁寶目前研發/營收占比為1%，希望未來能再增加至2%。仁寶非常重視人才培育和產品創新及開發。

今天小股東關心仁寶在醫療產業的營運情況，翁宗斌表示，明年有一些醫療的項目會浮出水面。

翁宗斌表也強調，面對全球2050淨零行動，仁寶亦公開設定企業中、長期減碳目標，更用「以大帶小」的方式，開 始推動子公司的溫室氣體盤查工作，以及對供應鏈的永續觀念教育與責任供應 鏈管理。民國111年仁寶在台灣永續能源研究基金會主辦的評比中入選為「台灣百大永續典範企業」，連續三年獲得人力銀行舉辦的「幸福企業大賞」，在 摩根史坦利ESG評級(MSCI ESG Rating)中獲得A等級的評比，並多年入選富時永續指數(FTSE4GOOD Index)成分股，這些都是外界對仁寶持續投入永續工作的肯定。