安泰銀2022年營業淨收益59.81億元、年增0.75％，為近3年高點，惟稅後淨利10.65億元、年減達54.14％，每股盈餘（EPS）0.54元，分創近6年、近13年低點。平均資產報酬率（ROA）為0.31％，平均股東權益報酬率（ROAE）為3.15％。

安泰銀表示，受惠升息效應及放款成長，去年利息淨收益40.29億元、年增9.62％，營業淨利益亦微幅成長。惟為強化財務結構與維護資產品質，去年第四季對少數大額個案辦理轉銷呆帳，使提存費用達17.4億元、年增達3.66倍，導致稅後淨利明顯衰退。

安泰銀截至去年底逾放比0.59％、備呆覆蓋率310.12％。不過，資本適足率維持16.3％，普通股權益比率及第一類資本比率均達15.12％，其中普通股權益比率較國銀平均值高出約4個百分點，於本土銀行中排名第二，資本水準持續領先同業。

因應低碳轉型，安泰銀內部啟動碳盤查、依TCFD揭露指引建構氣候風險管理三道防線，對外綠色授信融資產業除了再生能源電廠外，尚包括廢棄物能源廠（WTE）、綠建築、汙水處理廠等興建，電動機車生產及首次與同業共同主辦輸電級儲能案場聯貸案，逐步多元化。

安泰銀2023年前5月自結營業淨收益24.71億元、年減3.78％，由於增提台開逾放備呆，稅前虧損2.6億元，稅前每股虧損約0.13元。展望後市，由於通膨席捲全球，中國大陸雖加大經濟刺激力道，惟地緣政治仍為最大隱憂，均使企業營運挑戰增加。

由於國內金融市場風險升高，對金融業而言將面臨更多挑戰。展望下半年，丁予康表示，金融環境變動仍鉅，經營團隊將審慎面對每次挑戰，盡最大努力經營，為股東、客戶及員工等利害關係人創造穩定成長的企業價值。

面對不確定性的市場前景，安泰銀在各面向仍將審慎以對，以「速度」、「專業」及「信賴」為本，將永續發展（ESG）融入商業模式，創造新成長曲線，實踐「厚實多元收益基礎」、「深化營運韌性」、「均衡資產負債架構」及「務實推動數位轉型」四大目標。