海峽論壇大會落幕後，大陸國台辦昨宣布，恢復台灣釋迦輸入，對此，民進黨立委莊瑞雄表示，中國大陸採購台灣農產品都歡迎，但此舉明顯是政治操作，選在海峽論壇後宣布，還趁機宣傳兩岸一家親，這是統戰、認知作戰。國民黨立委陳玉珍表示，民進黨要鼓起勇氣，辦一個台灣論壇，廣泛邀請大陸各界的人來台灣參加，以這種民主氛圍說不定就能影響大陸人民。

陳玉珍說，很多台灣年輕人沒去過大陸，的確資源比較多，不用擔心被當成統戰樣板，反而是民進黨要鼓起勇氣，辦一個台灣論壇，廣泛邀請大陸各界的人來台灣參加，以這種民主氛圍說不定就能影響大陸人民。

她提到，前總統馬英九邀請50名大學生來台參訪，結果陸委會好像把這些人當成蛇蠍猛獸，政府連這些人都畏懼，如何帶領國家前進，不用擔心統戰，開大門、走大路，讓他們看到我們不同氛圍，不要畫地自限、夜郎自大，不用擔心被統戰。

國民黨立院總召曾銘宗表示，經濟歸經濟、政治歸政治，要確保農民權益，民進黨做不到就不要說政治操作，國民黨達成農民心願有什麼不好，哪位委員說統戰，有沒有更好的辦法，希望經濟歸經濟，要全力照顧農民的權益。