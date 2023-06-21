●美國房市持續回暖，5月新屋開工率月增21.7%，開工戶數也升至163.1萬，創2020年4月以來最高。同時，營建許可也超乎預期。至於單戶型住宅的開工數量也大增18.5%，衝高至11個月高點。

●根據美國眾議院網站資料，民主黨眾議員與共和黨眾議員聯手，遞交國家人工智慧AI委員會法案。據悉，美國將設立的國家級AI委員會，要控管人工智慧帶來的風險性，以及可能帶來的傷害，且要建立長期性AI法規。

●市場憂慮中國大陸原油需求疲弱，加上伊朗與俄羅斯供應持續增加，國際油價走低。紐約7月期油收跌1.28美元或1.78%，每桶為70.5美元。倫敦布蘭特8月期油也收跌19美分或0.3%，每桶為75.9美元。

●聯準會鮑爾至國會聽證會的前夕，美元匯價變化不大。美元指數尾盤時小漲0.06%。盤中，一歐元最高兌換1.0946美元，後來貶至1.0918美元，小升0.03%。至於美元兌日圓，則貶0.44%。

●國際金價表現不佳，紐約8月期金跌1.19%，每盎斯收1947.7美元。至於現貨金方面，一度最多下跌1.47%，低點曾來到1929.4美元，收1936.5美元，下跌1.11%。