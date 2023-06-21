端午4天連假將於22日開跑，里港警分局將沿台24線以「不定時定點」方式配合監理站及環保局，加強取締交通違規。（警方提供／謝佳潾屏東傳真）

端午4天連假將於22日開跑，里港警分局估計又將有大批遊客沿台24線往霧台鄉跑，因此為疏導交通，屆時將在各重要路段實施通管制，同時以「不定時定點」的方式配合監理站及環保局，實施噪音、車輛排氣稽查及加強取締超速、改裝車等違規，以維護用路人安全。

里港警分局指出，每到連假，谷川大橋、神山愛玉、霧台咖啡等知名觀光景點及美食，總是吸引眾多遊客上山，因此為確保端午連假民眾行車安全、及三地門鄉、霧臺鄉部落居民生活品質，警方將在通往霧臺鄉台24線路段以「不定時定點」的方式，配合監理站及環保局，實施噪音、車輛排氣稽查及加強取締超速、改裝車等違規，並責令不合格車輛在期限內到監理站接受檢驗，展現執法決心。

此外，警方還強調，有鑑於日前防汛道路發生競速危險駕駛車禍造成死傷，為避免再有類似事故發生，里港警分局將持續針對水防道路及偏僻易為車聚危駕路段納入防制勤務規畫重點區域，動員警力加強巡邏稽查取締，尤其針對改裝車輛、無照駕駛、危險駕駛及超速等違規嚴正執法，以維用路人安全。