一位中年婦女的人生走到盡頭，擁有一大筆財產，身邊卻沒有任何親人，她打算將遺產留給看護，沒想到看護得知婦人確診新冠肺炎立刻嚇跑；台大婦產科醫師施景中大嘆，「賺再多錢，死了也帶不走，撒手那一刻，銀行留再多的錢又有什麼用呢？」

施景中在臉書發文寫下急診室的故事，一位中年婦女的人生走到盡頭，她空有一大筆財產，但身邊一個親戚都沒有，孤伶伶在急診室，最親的人就是平時照料她的看護。

婦人想捐錢給護理站，感謝他們的照顧，但急診醫療人員不肯收，婦人只好不斷買飲料或食物送給他們；婦人最後想將遺產留給看護，但光是找律師來急診辦手續，就花了很多工夫。

施景中說，今年初婦人在醫院不慎感染COVID-19，看護深怕被傳染，得知消息後急忙棄她而去。

施景中感嘆，賺再多錢，死了也帶不走；不想孤單走完一生，想託付也不一定有人願意陪你走到最後一刻。「還是平常廣植福德吧，將幸福與歡笑散播給有緣無緣的人。撒手那一刻，銀行留再多的錢又有什麼用呢？」