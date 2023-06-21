20日網路一名女音樂教師爆料，自己13歲時遭到補習班王姓狼師強吻、性騷、性侵持續3年，目前該名狼師仍在高雄前鎮、鳳山教書。21日該補習班門口大門深鎖、鐵門緊閉，Google上也查不到該間補習班，甚至連臉書粉專的留言都關閉，明顯躲避不回應。而高雄市教育局也已著手調查。

女音樂教師表示，當年13歲，該名狼師總是特別照顧她，除了十指交扣等性騷舉動外，還被王姓老師載到汽車旅館性侵。經過3年來持續性騷、性侵，也令女子在高一時出現憂鬱傾向，直到20多年後女子還表示該名狼師還在補習班教書，主要招收為高雄市前鎮區籬仔內、崗山仔地區的瑞豐、瑞祥、英明國中，鄰近鳳山五甲地區的鳳甲、五甲、鳳西國中等學生。

21日記者前往該間補習班，發現補習班鐵門緊閉，而招生的布條仍隨風飄蕩，看起來相當諷刺，不只補習班閉門不談，連網路上也查找不到該間補習班資訊，除了臉書粉專尚未關閉外，Google也已刪除該間補習班資訊，雖臉書粉專遭管理者限制留言，但也有網友在過去貼文刷一排怒氣符號，明顯遭到出征。

20日教育局晚間表示，第一時間已主動將現有相關事證移請高雄地檢署偵辦，由社會局家庭暴力及性侵害防治中心擔任統一窗口，聯繫當事人確認相關訊息並予以保護協助。同時將依補習及進修教育法第9條第6項第2項規定啟動行政調查；若補習班負責人為行為人，應廢止補習班設立許可。21日教育局也立即啟動查察作業。

人本基金會表示，該間補習班負責人為狼師的親哥，而該女音樂教師有前往諮詢，由於事件已超過20年時效，無法走刑事程序，因此人本基金會建議走社政通報和補教法第九條第六款來追溯責任。

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