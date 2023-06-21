據大陸央視新聞報導，端午假期將至，中國旅遊研究院預估，今年端午假期旅遊人次有望突破2019年同期水平，達到1億人次，假期出遊將以周邊遊、近程遊為主。

預計端午旅遊人次達1億 周邊遊、近程遊為主

報導稱，大陸繼「五一」勞動節假日旅遊需求超預期釋放後，端午節假日旅遊市場需求處於溫熱期。記者從多家旅遊平台獲悉，今年端午假期，大陸國內和多個出境熱門目的地的酒店、機票均價將較五一假期有所降低。北京、杭州、廣州、成都、青島將成為大陸國內熱門目的地。

中國旅遊研究院院長戴斌預測，今年的端午假期會有1億人次出遊，會有370億元人民幣的旅遊消費。這個數據意味著跟去年同期相比，出遊人數會增加30％，而旅遊消費會增加43％。

中國旅遊研究院預測，粵港澳大灣區、長三角、京津冀、長江中游和成渝城市群遊客循環和交互流動較為明顯，主要客源城市周邊將形成3小時黃金旅遊圈，北戴河、松山、從化等旅遊度假地熱度漸顯。

戴斌分析，由於端午假期只有三天的時間，和五一勞動節假期相比，總體上是以近程出遊為主，以周邊遊為主。自駕、散客、家庭、親子、研學、避暑這些會成為假日旅遊的關鍵詞。

各大景區積極準備 迎接假期客流到來

報導稱，為全面做好假期遊客的接待服務準備工作，大陸各大景區提早著手，多措並舉，以周到的服務和規範的管理，迎接端午假期客流的來臨。

位於山東濟南市的天下第一泉風景區，自然風光秀美，人文底蘊深厚，以趵突泉為核心，泉、河、湖、城融為一體，集中展現了獨特的泉水水域風光，是泉城特色標誌區的重要組成部分。

面對即將到來的端午假期，景區將加大泉池水面保潔力度，採取雙人雙崗、輪流用餐、延時保潔等措施，將精細化園容管理落到實處。增加特勤安保人員，加大視頻巡查力度，增設救生圈、救生桿、警戒鏈、隔離墩、防護繩等安全設備，保護遊客人身安全。同時合理調配保潔人員和頻次，加大垃圾週轉清運力度，保障大客流情況下園區環境整潔。

濟南天下第一泉風景區新聞發言人聶晶表示，針對端午假期可能出現的大客流情況，景區將嚴格按照最大承載量加強客流控制，客流高峰時及時啓動應急預案，確保遊園安全。