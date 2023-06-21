台中5億高中生死亡案，台中地檢署今天偵結，夏男因與賴生因無結婚真意，夏涉犯刑法第214條使公務員登載不實罪嫌遭起訴。

針對被告夏姓代書助理與死者有無結婚真意？台中地檢署表示，據所查得數位鑑識、通聯紀錄、行車紀錄等分析，被告夏男與死者，雙方幾乎毫無交集，且據死者之高中輔導紀錄，其曾因追求同班女同學遭拒而有情緒困擾接受輔導。

另檢察官也查得被告夏姓代書助理與死者結婚證人為隨機任意找尋，該2位證人甚而不清楚係何人欲結婚，以及雙方家長也無不知悉兩者結婚情事，認定夏姓被告與死者顯無同性結婚真意。

台中地檢署指出，被告夏男於無結婚真意下，前往台中市北屯區戶政事務所辦理同性結婚登記，致僅有形式審查權之公務員將此不實事項，登載於職務上所掌管之公文書，並據此換發新國民身分證，足生損害於戶政機關管理結婚登記之正確性。就被告夏男涉犯刑法第 214 條使公務員登載不實罪嫌部分，向法院提起公訴。