台積電正在日本熊本菊陽町蓋晶圓廠，預計2024年量產，董事長劉德音透露評估在熊本設第二座廠。但外媒示警，熊本交通太糟糕，早稻田大學商學院教授長內厚直指交通堵塞恐導致產品出貨延遲，將是不容忽視的風險。

根據美國財經媒體報導，台積電日本首座廠房遭遇慘不忍睹的交通擁堵，每天早上重型機具的運送車輛和台積電的工程師，塞在熊本30號公路上。因為大筆的投資和工人湧入，讓這個只有4.3萬人口的農業小鎮不堪重負，導致長期交通堵塞、住房和服務短缺，前往該晶片廠區的通勤時間延長至90分鐘甚至更久。

報導提到，熊本先前在索尼集團與東京電子的半導體製造設備工廠進駐後，成為日本為數不多的半導體產業中心之一，但多年來菊陽町周圍一直受到交通壅塞的困擾，因為這裡有中小型等相關工廠，以及本田機車的工廠等。

熊本學園大學都市與交通政策教授溝上章說，菊陽町迄今為止的塞車對策為時已晚，加上公共交通的發展與其他城市相比也明顯落後。他提到，如果台積電員工上班全部都自駕通勤的話，有可能使堵塞變得更加嚴重，建議改用彈性通勤制，以及打造比開車還便利的大眾運輸單位與服務。

早稻田大學商學院教授長內厚也提到，如果台積電面臨供應鏈混亂等問題，交通堵塞可能導致產品出貨延遲。

報導稱，台積電的相關供應商在熊本開設辦事處，帶動工廠附近的工業區土地價格飆漲30%以上，是日本漲幅最大的地區，此外，住宅用地價格也上漲20%，創下30多年來最大漲幅。