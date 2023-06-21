國內近期名人性騷擾事件連環爆，媒體人朱凱翔日前被無黨籍雲林縣議員陳芳盈指控，曾對她言語性騷與毛手毛腳。而陳芳盈今（21）日在臉書發文，除痛批朱凱翔又再繼續主持節目「人不要臉、天下無敵」外，也宣布發起反性騷運動，並成立相關粉絲專頁，要讓所有的色狼不再心存僥倖、任意地侵犯女性，「這件事我會用一輩子來做」。

「朱學恒，就是朱凱翔砍下來的」，陳芳盈今表示，朱凱翔之前在節目上，不但大言不慚地說他多麼不齒朱學恒性行為，還覺得朱學恒「噁心到不行」，正是因為這一件事情刺痛了她深埋心中1年多的傷痕。她直言，朱凱翔先前還在節目上分享，如何幫鍾沛君把朱學恒打死，實在無法忍受朱凱翔「一邊性騷他人，一邊卻還可以成為守護女性的正義之士」這種事。

陳芳盈痛批，朱學恒的性騷行為固然可惡，但他道歉、簽切結書，並且承諾不上節目與開直播，可是朱凱翔卻在爆出性騷4位女性、躲了1周後，立刻復出主持節目談論時事，「只能說人不要臉，天下無敵」。陳芳盈怒嗆，朱凱翔別以為可以來個事過境遷，然後繼續用鹹豬手騷擾女生。

陳芳盈宣布，已成立了名為「反性騷鹹豬手滾」的粉絲專頁、發起台灣反性騷擾運動，她表示，一個人的力量有限，要拜託所有被性騷擾過的人團結起來，一起加入「反性騷鹹豬手滾」的專頁，要讓所有的鹹豬手不再心存僥倖、任意地侵犯女性，「這件事我會用一輩子來做」。

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。