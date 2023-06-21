女網友19日控訴遭「知名搞笑藝人」試圖性侵，並透露此人「老婆是個很棒的台語歌手，副業雞排做得非常成功」對此，遭影射的藝人NONO強烈否認「對這個人、這件事都沒有印象」如今網紅小紅老師於今（21日）召開記者會將揭露多項NONO性騷惡行，其中她表示，2個受害者都說NONO的私處尺寸相當驚人，更嗆受害者「沒射就不算」。

小紅老師提到，至今有20多位受害者，不僅有私訊截圖，還有錄音檔屆時都可以公開，更指出NONO的性騷行為從2013就開始，鎖定的對象就找看起來不會爆料的女性為主，加上有些事件太久遠 NONO咬定受害者拿不出證據才打死不承認。

小紅老師表示，只要被他盯到的受害者，就會被奪命連環Call，當時小紅老師在上藝能的課程，沒接到NoNo的電話，沒想到旁邊的同學電話接著響起，小紅老師瞄到上面寫著「No哥」，「所以他同時對很多人是同時進行的，看誰中誰來」，所以才會有銜接不完的受害者，但對她們來說是「受害者」，對NoNo來說可能只是「玩物」，而且她們發現，NoNo挑中的對象都有一個特點，就是不懂事、少不更事的女性，包括大學剛畢業的人、剛進入演藝圈的人，不敢找線上很紅的人，因為NoNo不敢跟對方說話，以至於她們找不到藝人為她們發聲。

然而，其中一名受害者則告訴小紅老師，過去遭NONO強制騷擾時，對方曾說：「沒射就不算」更自豪對受害者說「我是不是很大？有看過我這麼大的嗎？」小紅老師嘆：「已經2個人說他很大了，但這個無從證實」受害者坦言，NONO應該被打到地獄，小紅老師也指出，有的受害者被性騷但沒射，或是被用手指侵害下體，手法相當多樣。

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