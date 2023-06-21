中國大陸各地近期公布今年前5月財政收支。由於房地產市場持續低迷，國有土地使用權出讓收入按年下降20％。分析指，數據顯示房企拿地能力和意願未明顯恢復；地方財政緊張狀態仍值得關注。

據澎湃新聞不完全統計，截至目前，已有內蒙古、江西、河北、甘肅、四川、陝西、貴州、湖北、山西、遼寧、上海、浙江、湖南、雲南等14省份公布今年前5月財政收支相關數據。14省份的一般公共預算收入均實現正增長，按自然口徑計算，絕大多數省份實現兩位數增長，增速較高的為雲南（48.4％）、貴州（33.5％）、甘肅（32.4％），均為西部省份。

一般公共預算收入包括工商稅收、關稅、國有企業上繳利潤、債務收入等13種，稅收收入為主要部分。財政部數據顯示，1-5月，全中國稅收收入8兆4774億元(人民幣，下同)，按年增長17％。

當前地方財政收入大幅上升，除了經濟恢復因素外，還主要受到基期效應影響，去年同期大規模增值稅留抵退稅拉低了基期。

除了一般公共預算收入外，以賣地收入為主的政府性基金預算收入是地方財政收入的另一重要來源。不過，由於房地產市場低迷，國有土地使用權出讓收入多為兩位數負增長，政府性基金預算收入也多為負增長。

1-5月累計，全中國政府性基金預算收入1兆8657億元，按年下降15％。地方政府性基金預算本級收入1兆7051億元，按年下降16.7％，其中，國有土地使用權出讓收入1兆4893億元，年減20％。

14省中，內蒙古、江西、河北、甘肅、湖北、浙江、雲南公布了前5月政府性基金預算收入情況，除雲南（18.7％）、內蒙古（8.7％）實現正增長外，其餘省份均為負增長，湖北（-31.7％）、江西（-23.4％）、浙江（-20.2％）為兩位數負增長。江西、甘肅、湖北、浙江、雲南公布了前5月國有土地使用權出讓收入情況，除雲南（19.6％）外，其餘均為負增長，不過，甘肅、湖北、浙江的降幅較1-4月收窄。

粵開證券首席經濟學家羅志恒指出，中國房地產風險逐步緩釋，但房地產銷售、投資同比降幅擴大，房地產待售面積同比創2016年3月以來新高，房地產企業拿地能力和意願未明顯恢復，導致土地出讓收入仍大幅負增長，直接減少了部分地區的可支配財力。

他進一步表示，當前中國財政形勢穩中有憂，收入的大幅提升主要是基期效應導致，考慮到土地出讓收入大幅下降和債務集中到期，地方財政緊張狀態仍值得關注。