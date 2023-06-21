南投縣溪頭文創旅館「妖怪村」前總經理林志穎，以搞怪創意擦亮家族旅店招牌，這次瞄準疫後觀光，將集集火車站附近蚊子館打造成「集集鐵道行旅」，讓入住旅客彷彿置身豪華火車臥鋪，強攻鐵道迷及親子客群。林志穎說，27日開幕當天入住通通免費，開放訂房不到半小時全秒殺，相信平價優質服務再創集集風光。

集集鐵道行旅讓入住旅客彷彿置身豪華火車臥鋪，強攻鐵道迷及親子客群。（業者提供／楊靜茹南投傳真）

林志穎2020年離開家族企業，揮別妖怪村，先打造「溪部好呆庄」露營區，提供遊客野外生活體驗，甚至吸引知名藝人小S帶全家人來度假，疫情期間露營區營業額開紅盤；他認為疫情總會過去，危機入市承租集集火車站附近蚊子館創造「集集鐵道行旅」，以火車為主題打造多款房型，祭出破天荒優惠，27日開幕當天入住全免費。

旅店位於集集火車站附近，曾淪為蚊子館，林志穎看好南投疫後商機危機入市，搶在暑假前開幕。（業者提供／楊靜茹南投傳真）

文創旅店以火車為主題打造多款房型，強攻鐵道迷及親子客群。（業者提供／楊靜茹南投傳真）

南投縣旅館公會榮譽理事長、業者林志穎認為，南投的觀光投資環境成熟穩健，疫後商機看俏。 （業者提供／楊靜茹南投傳真）

「任何不好的事物與困難，終究會過去。」林志穎說，南投縣的旅遊投資環境成熟穩健，疫情過後國內外政府對旅遊產業將後為挹注動能，國內觀光產業一定會逐漸復甦，所以疫情期間他在十大觀光小鎮集集投資新創旅館，提供平價、優質的旅館體驗，4人親子房2790元起，平均每人住宿費700元有找，鼓勵國人多來南投旅遊。

南投縣觀光處指出，縣內清境合歡山、埔里日月潭、玉山塔塔加、集集火車鐵道沿線、竹鹿杉林溪等，豐富多元的旅遊軸線，而集集鎮、水里鄉都是非常適合旅遊的中繼站，除了「集集鐵道行旅」，麗寶集團以「山林裡的藝術旅店」為發想在水里鄉投資「福容徠旅」，預計7月對外營運。