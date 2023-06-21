台北市長蔣萬安20日宣布，8月推出「私幼教育扶助差額補助方案」最高可獲每學年5萬2000元補助。不過外界質疑若有心人士遷戶籍領完錢後就跑，北市豈不吃大虧，對此蔣萬安21日表示，會有相關追繳機制；教育局則補充，家長填申請書後若違反規定，依規定幼兒園要負追繳責任，追回已撥付補助款項。

根據「台北市私幼教育扶助差額補助方案」的規定，家中有2至4歲幼兒就讀於台北市私立幼兒園的家長，只要其或父母之一或監護人共同設籍於台北市，且最近一年的綜合所得稅率未達到20％的條件，便可以直接向幼兒園申請學費補助。

蔣萬安今上午出席市長與里長有約中山區座談，會前受訪被問及若有家長為了補助遷戶籍，但領到錢後又遷走，北市是否要承擔損失，蔣萬安表示，市府有訂出相關追繳機制，教育很重要，再怎麼窮都不能苦或窮孩子，因此北市府竭盡所能提供友善育兒教育環境，很多爸媽反映中央希望原本13660方案退場後很擔心，但市府一定盡所能持續減輕年輕爸媽負擔。

教育局則補充相關追繳機制，在幼兒園提出申請前，需請家長填具申請書，確認補助規定及相關應遵守之義務，如果申請補助後有違反規定，經教育局與民政局戶政資料比對不符，依規定幼兒園要負追繳責任，追回已撥付補助款項，屆期未依限返還者，則將移送強制執行。

另補助是按學期補助，因此一整個學期都要符合資格，如果中途不符合機會請幼兒園向家長追繳。